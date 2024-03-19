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Нефть марки Brent подешевела до 86,7 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 86,7 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили на максимумах с конца октября.
Энергетика
19 марта 2024 г. 10:41
Нефть марки Brent подешевела до 86,7 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили на максимумах с конца октября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 86,69 доллара за баррель.

Это на 0,20 доллара (0,23%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

В понедельник эти контракты увеличились в цене на 1,55 доллара (1,8%), до 86,89 доллара за баррель, обновив рекорд с 31 октября прошлого года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,14 доллара (0,17%) и составили 82,58 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 1,68 доллара (2,1%), до 82,72 доллара за баррель. Это самая высокая отметка с 27 октября, пишет MarketWatch.

Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ.

По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с.

Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордом за три года.

Между тем инвесторы ждут итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

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Версия на английском языке Brent price falls to $86.7 per barrel

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