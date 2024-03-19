Нефть марки Brent подешевела до 86,7 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили на максимумах с конца октября.

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили на максимумах с конца октября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 86,69 доллара за баррель.

Это на 0,20 доллара (0,23%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

В понедельник эти контракты увеличились в цене на 1,55 доллара (1,8%), до 86,89 доллара за баррель, обновив рекорд с 31 октября прошлого года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,14 доллара (0,17%) и составили 82,58 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 1,68 доллара (2,1%), до 82,72 доллара за баррель. Это самая высокая отметка с 27 октября, пишет MarketWatch.

Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ.

По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с.

Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордом за три года.

Между тем инвесторы ждут итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.