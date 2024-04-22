Нефть марки Brent подешевела до 86,5 доллара за баррель

Цены на нефть опустились в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Цены на нефть опустились в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 86,52 доллара за баррель.

Это на 0,77 доллара (0,88%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,18 доллара (0,2%), до 87,29 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,7 доллара (0,84%), до 82,44 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,41 доллара (0,5%), до 83,14 доллара за баррель.

Срок биржевого обращения майских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Более активно торгуемые июньские фьючерсы подешевели в ходе торгов на 0,73 доллара (0,89%), до 81,49 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели контракт на Brent с ближайшей датой поставки подешевел на 3,5%, на WTI - на 2,9%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привел к жертвам или серьезному ущербу.

Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по провинции Исфахан, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на главнокомандующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави.

Между тем Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкции на этой неделе должен рассмотреть Сенат.

Реального ралли на нефтяном рынке нет, поскольку "на данный момент мы не видим увеличения рисков для крупных производителей нефти в регионе", говорит аналитик Tradition Energy Гэри Канингем, слова которого приводит Market Watch.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак остаются в стороне от конфликта.

"В действительности под угрозой только иранские поставки нефти - и то лишь в случае разрастания конфликта", - отмечает Канингем.