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Нефть марки Brent подешевела до 85,6 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 85,6 доллара за баррель Котировки нефти снизились в четверг на данных Американского института нефти (API).
Энергетика
12 октября 2023 г. 09:52
Нефть марки Brent подешевела до 85,6 доллара за баррель

Котировки нефти снизились в четверг на данных Американского института нефти (API).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", резервы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Минэнерго США представит свои данные позднее в четверг.

Декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 доллара (0,26%), до 85,6 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,32 доллара (0,38%), до 83,17 доллара за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

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Версия на английском языке Brent oil falls to $85.6 per barrel

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