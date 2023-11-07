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Нефть марки Brent подешевела до 84,8 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 84,8 доллара за баррель Котировки нефти снизились во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.
Энергетика
7 ноября 2023 г. 09:42
Нефть марки Brent подешевела до 84,8 доллара за баррель

Котировки нефти снизились во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,41 доллара (0,48%), до 84,77 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,36 доллара (0,45%), до 80,46 доллара за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. "Слабые экономические ожидания сдерживают нефтяной рынок и обосновывают позицию стран ОПЕК+, ограничивающих добычу", - сказал MarketWatch аналитик OANDA Крейг Эрлам.

В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия решила не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило саудовское госагентство со ссылкой на представителя Минэнергетики страны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.

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Версия на английском языке Brent price drops to $84.8 per barrel

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