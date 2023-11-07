Нефть марки Brent подешевела до 84,8 доллара за баррель

Котировки нефти снизились во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Котировки нефти снизились во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,41 доллара (0,48%), до 84,77 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,36 доллара (0,45%), до 80,46 доллара за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. "Слабые экономические ожидания сдерживают нефтяной рынок и обосновывают позицию стран ОПЕК+, ограничивающих добычу", - сказал MarketWatch аналитик OANDA Крейг Эрлам.

В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия решила не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило саудовское госагентство со ссылкой на представителя Минэнергетики страны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.