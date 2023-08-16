Нефть марки Brent подешевела до 84,64 долларов за баррель

Котировки нефти в среду продолжили снижение, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе.

Котировки нефти в среду продолжили снижение, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,25 долларов (0,29%), до 84,64 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на бирже NYMEX на 0,21 доллар (0,26%), до 80,78 долларов за баррель.

Минэнерго США опубликует данные об изменении запасов энергоносителей в стране за прошлую неделю позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Экономика США демонстрирует устойчивость в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, и это вызывает опасения дальнейшего подъема ставки, что может спровоцировать ухудшение ситуации в экономике.