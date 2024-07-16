Нефть марки Brent подешевела до 84,59 доллара за баррель

Котировки нефти упали утром во вторник после умеренного снижения в понедельник.

Котировки нефти упали утром во вторник после умеренного снижения в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,26 доллара (0,31%), до 84,59 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,31 доллара (0,38%), до 81,60 доллара.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали слабые статданные из Китая, указавшие на замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.

"Рост китайской экономики напрямую связан с мировой экономической активностью и спросом на топливо", - написали аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса.

Также трейдеры оценивали новость о покушении на Дональда Трампа, в результате которого политик был легко ранен. По мнению аналитиков, это событие повышает его шансы на победу на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре.

"Правительство Трампа в прошлом отдавало приоритет энергетической независимости и экономическому росту перед экологическим регулированием, - отметил глава deVere Group Найджел Грин. - Если он снова станет президентом, мы ожидаем от него того же подхода, что будет позитивным фактором для энергетического сектора и в особенности для ископаемого топлива".