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Нефть марки Brent подешевела до 83,45 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 83,45 доллара за баррель Нефть слабо подешевела в четверг перед публикацией еженедельного доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.
Энергетика
30 мая 2024 г. 09:54
Нефть марки Brent подешевела до 83,45 доллара за баррель

Нефть слабо подешевела в четверг перед публикацией еженедельного доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", оценки Американского института нефти (API), обнародованные 29 мая, показали максимальное с конца декабря снижение запасов нефти в США на прошлой неделе - на 6,49 млн баррелей.

Минэнерго опубликует свои данные о резервах позднее в четверг.

Так, июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 доллара (0,18%), до 83,45 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,12 доллара (0,15%), до 79,11 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

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Версия на английском языке Brent crude oil falls to $83.45 per barrel

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