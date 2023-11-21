Нефть марки Brent подешевела до $82 за баррель после роста в предыдущие два дня

Цены на нефть эталонных марок во вторник снизились после роста более чем на 6% по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК+.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снизились после роста более чем на 6% по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 82,03 доллара за баррель, что на 0,29 доллара (на 0,35%) ниже цены на закрытие прошлой сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,27 доллара (на 0,35%), составив 77,56 доллара за баррель.

"На данный момент нет никаких сомнений в том, что ОПЕК продлит сокращение добычи, но также растут предположения, что они сделают еще одно существенное сокращение добычи, чтобы послать миру сигнал, - полагает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. - Не только потому, что некоторые члены недовольны войной в Газе, но и потому, что они считают, что спекулянты взяли под свой контроль этот рынок".