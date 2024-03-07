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Нефть марки Brent подешевела до 82,3 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 82,3 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем в четверг.
Энергетика
7 марта 2024 г. 15:38
Нефть марки Brent подешевела до 82,3 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем в четверг.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость майских фьючерсов на сорт марки Brent на лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,63 доллара (0,76%), до 82,33 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,6 доллара (0,76%), до 78,53 доллара за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3%.

Поддержку рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Запасы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тыс. баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

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Версия на английском языке Brent oil falls to $82.3 per barrel

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