Нефть марки Brent подешевела до 81,85 доллара за баррель

Котировки нефти снизились утром в понедельник после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели.

Котировки нефти снизились утром в понедельник после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,34 доллара (0,41%), до 81,85 доллара за баррель. В пятницу Brent подорожала на 0,56 доллара (0,7%), до 82,19 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,34 доллара (0,44%), до 76,5 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 0,62 доллара (0,8%), до 76,84 доллара за баррель.

Trading Economics предполагает, что на рынке происходит техническая коррекция. Как Brent, так и WTI на минувшей неделе подорожали на 6,3% на фоне напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Кроме того, американские вооруженные силы нанесли ряд ударов по позициям йеменских хуситов.

Вместе с тем число нефтегазовых буровых установок в США по состоянию на 9 февраля достигло максимума с середины декабря, повысившись за неделю до 623 с 619, по данным Baker Hughes.