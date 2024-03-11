Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель

Котировки нефти снизились утром в понедельник после спада по итогам минувшей недели.

Котировки нефти снизились утром в понедельник после спада по итогам минувшей недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,56 доллара (на 0,68%), до 81,52 доллара за баррель.

В пятницу Brent подешевела на 0,88 доллара (на 1,1%), до 82,08 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,59 доллара (на 0,76%), до 77,42 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,92 доллара (на 1,2%), до 78,01 доллара за баррель.

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%.

Инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка, пишет Trading Economics.

Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая.

По данным S&P Global Commodity Insights, импорт нефти из КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.