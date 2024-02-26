Нефть марки Brent подешевела до 81,33 доллара за баррель

Котировки нефти снизились утром в понедельник после падения по итогам пятницы и прошлой недели.

Котировки нефти снизились утром в понедельник после падения по итогам пятницы и прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,29 доллара (0,36%), до 81,33 доллара за баррель.

В пятницу Brent подешевела на 2,05 доллара, до 81,62 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,33 доллара (0,43%), составив 76,16 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подешевел на 2,12 доллара, до 76,49 доллара за баррель.

На прошлой неделе обе марки упали в цене более чем на 2%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.

"Мы все еще ожидаем, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять их только в третьем квартале", - написали аналитики Goldman Sachs.

Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от 70 долларов до 90 долларов за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок сократилось на одну, до 120.