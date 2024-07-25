Нефть марки Brent подешевела до 81,08 доллара за баррель

Котировки нефти опустились утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Котировки нефти опустились утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,63 доллара (0,77%) до 81,08 доллара за баррель, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,64 доллара (0,82%), до 76,95 доллара.

Как сообщило накануне Министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд впервые с прошлого сентября.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 5,57 млн баррелей, дистиллятов - на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей, по данным Bloomberg.