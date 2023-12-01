Нефть марки Brent подешевела до $80,6 за баррель после падения цены накануне

Цены на нефть эталонных марок снизились утром в пятницу после резкого снижения по итогам вчерашней сессии, инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+.

Цены на нефть эталонных марок снизились утром в пятницу после резкого снижения по итогам вчерашней сессии, инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,63 доллара за баррель, что на 23 цента ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты упали в цене на 2,02 доллара (2,4%), до 80,86 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4 цента и составили 75,92 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на 1,9 доллара (2,4%) - до 75,96 доллара за баррель.

ОПЕК+ не стала менять официальные квоты по итогам завершившегося накануне заседания, при этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

"Поначалу цены на нефть подскочили на новости о продлении и углублении сокращений нефтедобычи, однако инвесторы беспокоятся по поводу соблюдения странами ОПЕК условий сделки, а также по поводу роста мирового спроса на топливо", - написал директор по стратегии в U.S. Bank Asset Management Group Роб Хейуорт.