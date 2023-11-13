Нефть марки Brent подешевела до 80,6 доллара за баррель

Цены на нефть снизились в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса.

Цены на нефть снизились в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в понедельник, МЭА - во вторник.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,61 доллара за баррель, что на 0,82 доллара (1,01%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,79 доллара (1,02%) до 76,38 доллара за баррель.

По итогам всей прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.