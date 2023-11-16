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Нефть марки Brent подешевела до 80,54 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 80,54 доллара за баррель Котировки нефти продолжают снижаться в четверг после первого за пять сессий снижения накануне. Негативным фактором для рынка стали данные Минэнергетики США об увеличении запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.
Энергетика
16 ноября 2023 г. 09:39
Нефть марки Brent подешевела до 80,54 доллара за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться в четверг после первого за пять сессий снижения накануне. Негативным фактором для рынка стали данные Минэнергетики США об увеличении запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,64 доллара (0,79%), до 80,54 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,63 доллара (0,82%), до 76,03 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнергетики. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает MarketWatch.

Запасы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

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