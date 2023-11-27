Нефть марки Brent подешевела до 79,9 доллара за баррель

Цены на нефть продолжили снижение в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Цены на нефть продолжили снижение в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 79,85 долларов за баррель. Это на 0,73 доллара (0,91%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,73 доллара (0,97%), до 74,81 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.