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Нефть марки Brent подешевела до $79,75 за баррель на новостях из Китая

Нефть марки Brent подешевела до $79,75 за баррель на новостях из Китая Во вторник котировки нефти опустились после уверенного подъема в понедельник.
Энергетика
8 октября 2024 г. 09:55
Нефть марки Brent подешевела до $79,75 за баррель на новостях из Китая

Во вторник котировки нефти опустились после уверенного подъема в понедельник.

Как передает Report, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,18 долларов (1,46%), до 79,75 долларов за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,18 долларов (1,53%), до 75,96 долларов за баррель.

Давление на рынок оказали новости из Китая. Так, представители Госкомитета по делам развития и реформ (NDRC) выразили уверенность в способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.

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Версия на английском языке Brent crude falls to $79.75 on news from China

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