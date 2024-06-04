Нефть марки Brent подешевела до 77,8 доллара за баррель

Котировки нефти продолжили снижение утром во вторник после падения до минимумов с начала февраля за предыдущую сессию.

Котировки нефти продолжили снижение утром во вторник после падения до минимумов с начала февраля за предыдущую сессию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,56 доллара (0,71%), до 77,8 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,66 доллара (0,89%), до 73,56 доллара за баррель.

Контракт на Brent завершил минувшие торги на самой низкой отметке с 5 февраля, WTI - с 7 февраля.

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

Постепенная отмена дополнительных ограничений приведет к небольшому профициту топлива на мировом рынке в следующем году, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Groep Уоррен Паттерсон. При этом нефтедобывающие страны подчеркнули, что увеличение поставок может быть приостановлено, если рыночные условия будут этого требовать, подчеркнул он.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.