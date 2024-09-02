Нефть марки Brent подешевела до 76,3 доллара за баррель

Цены на нефть опустились в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.

Цены на нефть опустились в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 76,33 доллара за баррель, что на 0,6 доллара (0,78%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,53 доллара (0,72%) до 73,02 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября.

Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.