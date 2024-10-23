Нефть марки Brent подешевела до 75,97 долларов за баррель

Котировки нефти незначительно снизились утром в среду после значительного роста во вторник.

Котировки нефти незначительно снизились утром в среду после значительного роста во вторник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 7 центов, до 75,97 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 9 центов, до 71,65 долларов за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы о росте топлива в Соединенных Штатах. По оценкам Американского института нефти, резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Министерство энергетики опубликует позднее в среду.

Тем временем фундаментальные показатели нефтяного рынка "остаются вполне четкими, поскольку прогнозы спроса регулярно пересматриваются в сторону снижения на фоне замедления роста мировой экономики", сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Ожидания добычи и поставок на ближайшие кварталы тем временем растут, отметил он. С учетом всего этого "можно предположить, что нефть скорее опустится до 50 долларов, чем поднимется до 90 долларов за баррель", добавил эксперт.