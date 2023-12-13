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Нефть марки Brent подешевела до $73 за баррель

Нефть марки Brent подешевела до $73 за баррель Цены на нефть продолжили снижение в среду после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
13 декабря 2023 г. 09:50
Нефть марки Brent подешевела до $73 за баррель

Цены на нефть продолжили снижение в среду после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", давление на рынок оказывают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 73,09 доллара за баррель, что на 0,15 доллара (0,2%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,14 доллара (0,2%), до 68,47 доллара за баррель.

Рынок негативно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость базовой инфляции уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале 2024 года, и это вновь поднимает вопрос о возможности рецессии в экономике США из-за ограничительной политики ЦБ, отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

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Версия на английском языке Brent oil prices fall to $73

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