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Нефть марки Brent подешевела до 73,6 долларов за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 73,6 долларов за баррель Цены на нефть опустились в четверг после уверенного подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Энергетика
29 июня 2023 г. 09:45
Нефть марки Brent подешевела до 73,6 долларов за баррель

Цены на нефть опустились в четверг после уверенного подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 73,57 долларов за баррель, что на 0,46 долларов (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,39 долларов (0,56%), до 69,17 долларов за баррель.

Запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей - до 453,69 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 4,8 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю увеличились на 1,21 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на форуме ЕЦБ в Синтре в среду, что большинство руководителей американского регулятора видят возможность еще как минимум двух повышений базовой ставки.

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