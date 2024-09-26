Нефть марки Brent подешевела до 72,94 доллара за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг после заметного падения за сессию среды, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг после заметного падения за сессию среды, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,52 доллара (0,71%) до $72,94 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,51 доллара (0,73%), до 69,18 доллара за баррель.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей и составили 220,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,23 млн баррелей, до 122,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тыс. баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее.

Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тыс. баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.