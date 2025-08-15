О нас

Brent подешевела до $66,34 за баррель

Brent подешевела до $66,34 за баррель Цены на нефть снижаются в связи с ожиданием переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
Энергетика
15 августа 2025 г. 15:14
Brent подешевела до $66,34 за баррель

Цены на нефть снижаются в связи с ожиданием переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что падение цен может быть связано с ожиданиями ослабления санкций, введенных против Москвы из-за войны в Украине.

К 12:23 по Бакинскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 50 центов, или на 0,8%, до $66,34 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 57 центов, или на 0,9%, до $63,39.

Версия на английском языке Brent falls to $66.34 ahead of Trump-Putin talks

