Brent подешевела до $66,34 за баррель

Цены на нефть снижаются в связи с ожиданием переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что падение цен может быть связано с ожиданиями ослабления санкций, введенных против Москвы из-за войны в Украине.

К 12:23 по Бакинскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 50 центов, или на 0,8%, до $66,34 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 57 центов, или на 0,9%, до $63,39.