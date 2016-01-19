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    ​Нефть марки Brent подешевела

    Стоимость нефти марки Brent составила 28,55 доллара/баррель

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке сырая нефть марки WTI (West Texas Intermediate) стоила столько же, сколько в конце прошлой недели - 29,42 доллара США, так как 18 января в США был нерабочим днем.

    Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,39 доллара или 1,35% и составила 28,55 доллара/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2016-й год составит 30 долларов/баррель.

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