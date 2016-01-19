​Нефть марки Brent подешевела

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке сырая нефть марки WTI (West Texas Intermediate) стоила столько же, сколько в конце прошлой недели - 29,42 доллара США, так как 18 января в США был нерабочим днем.

Как сообщает Report, стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,39 доллара или 1,35% и составила 28,55 доллара/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2016-й год составит 30 долларов/баррель.