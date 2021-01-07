Нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, после закрытия торгов, нефть торговалась на уровне 54,15 долларов США, что на 1,03% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. При этом ранее в пике цена нефти Brent увеличивалась на 2,11%, до 54,73 долларов США за баррель.

В среду сторонники Трампа, проигравшего на прошедших в США 3 ноября 2020 года выборах, пытались штурмовать здание Конгресса, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали. Во время столкновений был произведен выстрел, одна из протестующих получила тяжелое ранение и впоследствии умерла.