​Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года

Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 14 января на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая.

Как передаёт Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:49 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32% - до 59,02 доллара за баррель. Минутами ранее цена на нефть достигла минимума в 58,81 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 1,81%, до 53,7 доллара за баррель.