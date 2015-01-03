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    Нефть марки Brent на мировом рынке подешевела на 2,5%

    В 2015 году средняя себестоимость нефти составит 60 долларов за баррель

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке цена 1 барреля сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 1,7% (0,92 доллара) и составила 52,69 долларов.

    Как сообщает Report, на биржах упала также цена сырой нефти марки Brent. Так, 1 баррель нефти марки Brent подешевел на 2,5% (1,46 долларов) и составил 56,42 доллара.

    Согласно прогнозам, в случае неизменности цены сырой нефти до конца года, в 2015 году средняя себестоимость нефти составит 60 долларов за баррель.

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