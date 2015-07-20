​Нефть марки Brent на мировом рынке подорожала

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 0,02 долларов или 0,4% и составила 50,89 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее повысилась на 0,32% или 0,18 долларов и составила 57,10 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.