Нефть марки Brent на мировом рынке подорожала

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 0,25% или 0,12 доллара и составила 48,17 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось повышение, она подорожала на 2,00% или 1,15 доллара и составила 57,54 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.