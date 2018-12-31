Нефть подорожала

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть растут.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, нефть марки Brent дорожает более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 3% - до 54,83 доллара. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,27% - до 46,36 доллара за баррель.