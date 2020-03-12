​Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

Нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевеет более чем на 5%, до $34,21 за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05:48 (бакинское время), майский фьючерс Brent дешевеет.

Напомним, что ранее саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.