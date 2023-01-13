О нас

Нефть коррекционно подешевела после роста в течение всей уходящей недели

Нефть коррекционно подешевела после роста в течение всей уходящей недели Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились после роста в течение всей уходящей недели.
Энергетика
13 января 2023 г. 09:40
Нефть коррекционно подешевела после роста в течение всей уходящей недели

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились после роста в течение всей уходящей недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 83,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 78,17 доллара.

На нефтяном рынке в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как марка Brent дорожала в течение предыдущих четырех торговых сессий, а WTI - две торговые сессии подряд.

В основном оптимизму нефтяные трейдеров на этой неделе способствовало ожидание роста спроса со стороны Китая, поскольку власти страны сократили антиковидные ограничения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Neft həftə ərzində bahalaşdıqdan sonra cüzi ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil falls correctively after rising throughout outgoing week

Экслюзивные новости

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
11 января 2023 г. 16:21
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi