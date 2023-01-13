Нефть коррекционно подешевела после роста в течение всей уходящей недели

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились после роста в течение всей уходящей недели.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились после роста в течение всей уходящей недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 83,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 78,17 доллара.

На нефтяном рынке в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как марка Brent дорожала в течение предыдущих четырех торговых сессий, а WTI - две торговые сессии подряд.

В основном оптимизму нефтяные трейдеров на этой неделе способствовало ожидание роста спроса со стороны Китая, поскольку власти страны сократили антиковидные ограничения.