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Нефть коррекционно дорожает в ожидании новостей от ОПЕК+

Нефть коррекционно дорожает в ожидании новостей от ОПЕК+ Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 63,06 доллара США
Энергетика
1 апреля 2021 г. 09:49
Нефть коррекционно дорожает в ожидании новостей от ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг растут после снижения днем ранее, при этом трейдеры ожидают решения ОПЕК+ по параметрам сделки на май, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.17 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% — до 63,06 доллара США. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,61% — до 59,52 доллара США за баррель. В среду снижение котировок достигало 2%.

Волатильность нефти днем ранее объясняется ожиданиями рынков по сделке ОПЕК+. В среду заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса.

В четверг состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+. На нем планируется определить параметры сделки по сокращению добычи нефти на май на фоне новых опасений за спрос из-за третьей волны коронавируса в мире.

"Альянс производителей практически гарантированно продлит текущие сокращения добычи нефти на май", — цитирует агентство France Presse аналитика PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock). Эксперт предполагает, что текущие сокращения могут быть продлены и на июнь с возможностью послаблений для России и Казахстана.

Позитивно сказывается на котировках статистика по запасам нефти в США, опубликованная днем ранее. Коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились впервые с середины февраля — на 0,9 миллиона баррелей, до 501,8 миллиона. Эксперты при этом ожидали роста показателя на 0,1 миллиона баррелей.

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Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neft cüzi bahalaşıb
Версия на английском языке Oil gains on expectations of news from OPEC+

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