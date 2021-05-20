Нефть коррекционно дорожает после обвала в среду

Цена июльских фьючерсов на Brent выросла до 66,81 доллара, на WTI — до 63,58 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут в рамках коррекции после обвала днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.25 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 66,81 доллара США, июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 63,58 доллара США за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 63,73 доллара США за баррель.

В среду цены на нефть падали на новостях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке и о росте запасов в США. Марка WTI вечером дешевела более чем на 5% после выхода данных минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли на 0,3%, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллионов баррелей.

В четверг рост цен сдерживают опасения по поводу ситуации с коронавирусом в некоторых азиатских странах. Инвесторы также продолжают оценивать перспективы увеличения поставок нефти из Ирана, если переговоры с США окажутся успешными.

При этом эксперты ING Group, которых цитирует агентство Bloomberg, достаточно оптимистично оценивают среднесрочные перспективы рынка нефти. По их мнению, во второй половине этого года цена Brent будет в среднем составлять 70 долларов США за баррель.