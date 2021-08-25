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Нефть коррекционно дешевеет

Нефть коррекционно дешевеет Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3-5% в течение двух торговых сессий
Энергетика
25 августа 2021 г. 09:42
Нефть коррекционно дешевеет

Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3-5% в течение двух торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.07 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% — до 69,97 доллара США за баррель, октябрьских фьючерсов — на 0,56%, до 70,65 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 0,56%, до 67,16 доллара.

На рынке нефти в среду утром наблюдается коррекционное снижение после двухдневного ралли. Ослабление опасений по поводу эпидемиологической ситуации и ожидание роста спроса привели к скачку цен на "черное золото" на 3-5%. Так, по данным СМИ, в понедельник Китай, который является крупнейшим импортером нефти, сообщил об отсутствии новых случает заражения штаммом "дельта".

"Это говорит о том, что худшая часть крайней вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, возможно, уже позади. Обеспокоенность по поводу спроса на нефть теперь может начать ослабевать", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела сырьевой стратегии ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Кроме того, трейдеры отыгрывают данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. Так, за неделю по 20 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,62 миллиона баррелей. При этом показатель оказался хуже прогнозов – ожидалось снижение на 2,37 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о снижении запасов на 2,4 миллиона баррелей.

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