Нефть коррекционно дешевеет после роста ранее

В четверг стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, в четверг котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырье.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.15 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 51,24 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 48,19 доллара США за баррель.

В четверг стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.

"Мы думаем, что рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе", — цитирует агентство Reuters мнение аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Днем ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США — более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.