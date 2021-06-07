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Нефть коррекционно дешевеет после роста на прошлой неделе

Нефть коррекционно дешевеет после роста на прошлой неделе Цена августовских фьючерсов на Brent снизилась до 71,51 доллара
Энергетика
7 июня 2021 г. 09:53
Нефть коррекционно дешевеет после роста на прошлой неделе

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после роста на 3-5% на прошлой торговой неделе, нефть марки Brent почти достигла отметку в 72 доллара США за баррель, а WTI приблизилась к 70 долларам США за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.43 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,53%, до 71,51 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,40%, до 69,34 доллара США за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается коррекционное снижение цен, после того как на прошлой торговой неделе сырье подорожало в среднем на 3-5% на фоне общего оптимизма на рынке. Он был вызван сильными статданными по безработице в США, которые, ослабили опасения инвесторов относительно более скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Инвесторы также оценивают перспективы увеличения спроса на "черное золото" вследствие постепенного снятия ограничений на передвижение.

"Основное внимание по-прежнему уделяется спросу, и данные о трафике предполагают, что летний сезон вождения должен быть положительным. Рынок должен еще больше укрепиться в ближайшие недели", — сказал агентству Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftəki artımdan sonra neft ucuzlaşmaqda davam edir
Версия на английском языке Oil falling in price after last week's growth

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