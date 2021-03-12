Нефть коррекционно дешевеет

Показатель сохраняется на максимальном уровне с начала января 2020 года, а днем ранее котировки выросли на 2,5%

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются в рамках коррекции после роста почти на 2,5% в четверг, при этом котировки сохраняются вблизи рекорда прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.03 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 69,55 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 65,87 доллара США за баррель. Показатель сохраняется на максимальном уровне с начала января 2020 года, а днем ранее котировки выросли на 2,5%.

В четверг нефть подорожала на рисковых настроениях и ожиданий восстановления экономики, которое должно поддержать нефтяной спрос. Оптимизм связан с продолжающейся вакцинацией населения от коронавируса и мерами "поддержки" мировых властей и регуляторов.

В частности, президент США Джо Байден подписал в четверг программу на 1,9 триллиона долларов США, включающую в себя в том числе и прямые выплаты большинству налогоплательщиков по 1 400 долларов США. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP).

Кроме того, ещё в начале месяца в своем мартовском докладе ОПЕК повысил прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году на 5,9 миллиона баррелей, до 96,3 миллиона баррелей в сутки.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 5 марта, их число выросло на одну, до 310 агрегатов.