Нефть коррекционно дешевеет на ожиданиях по балансу рынка

Рынки обращают внимание и на новости по добыче нефти и Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, частично динамика связана с коррекцией после роста ранее, при этом рынки продолжают оценивать перспективы по балансу спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.42 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% — до 51,2 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 48,14 доллара США за баррель. Февральский фьючерс на Brent дешевел на 0,29%, до 51,14 доллара США за баррель.

На прошлой неделе, в среду, перед рождественскими праздниками, нефть подорожала на 2%, что было связано с сильной статистикой по запасам в США. При этом по итогам прошлой недели нефтяные цены показали снижение, впервые с октября.

В то же время в ноябре нефть заметно подскочила в цене — в среднем на четверть — из-за оптимизма по вакцине от коронавируса, что, как полагают инвесторы, должно помочь восстановлению мировой экономики и спроса. С начала декабря нефтяные цены показывают пока более умеренный рост — почти на 6%.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы по спросу и предложению на нефтяном рынке. С одной стороны, статистика по заражениям коронавирусом остается тревожной в ряде регионов, некоторые страны продолжают ужесточение карантинных ограничений. При этом вакцинация становится доступной все в большем числе стран всего мира. Прогнозы по мировой экономике отражаются на нефтяных ценах, так как это влияет на нефтяной спрос.

Рынки обращают внимание и на новости по добыче нефти. Министерство нефти Ирака ранее заявило о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 миллионов баррелей в сутки после 2023 года. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил об открытии четырех новых месторождений нефти и газа на территории королевства.