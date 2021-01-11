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Нефть коррекционно дешевеет на опасениях по коронавирусу

Нефть коррекционно дешевеет на опасениях по коронавирусу Давление на рынок оказывают возобновившиеся опасения за спрос на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире
Энергетика
11 января 2021 г. 09:34
Нефть коррекционно дешевеет на опасениях по коронавирусу

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в рамках коррекции, в том числе под давлением новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на , по состоянию на 8.34 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13% — до 55,36 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,8%, до 51,82 доллара США за баррель.

Цены на "черное золото" по итогам предыдущей недели увеличились в среднем на 8%, при этом цена Brent поднялась выше 55 долларов США впервые с 26 февраля 2020 года. На этом фоне новую неделю инвесторы начали с фиксации прибыли.

При этом давление на рынок оказывают возобновившиеся опасения за спрос на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска коронавируса.

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

"Вспышки COVID снова появляются в Азии, 11 миллионов человек находятся на карантине в китайской провинции Хэбэй… Это привело к некоторой фиксации прибыли сегодня утром", — сказал агентству Рейтер аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

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