Нефть дорожает в ожидании восстановления спроса

Инвесторы обратили внимание на доклад IEA, которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть восстановится до уровня 96,6 млн б/с

Стоимость нефти во вторник днем растет по всем основным фьючерсным контрактам, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления уровня спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 14.51 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,19%, до 55,41 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 52,51 доллара США за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожают на 1%, до 52,57 доллара США за баррель.

Стоимость "черного золота" во вторник перешла к росту после двухдневного снижения и разнонаправленной динамики утром, когда Brent дорожал лишь в пределах 0,5%, а WTI и вовсе дешевел. Снижение было вызвано опасениями за восстановление мировой экономики и продлением карантина в ряде стран на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в мире.

Аналитики PVM отмечают агентству Reuters, что, несмотря на "откат", наблюдавшийся на нефтяном рынке, уверенность в восстановлении экономики "вряд ли исчезнет". А оптимизм в отношении восстановления спроса в долгосрочной перспективе продолжает поддерживать новости о начавшейся вакцинации от коронавируса в мире.

Инвесторы обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (IEA), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.