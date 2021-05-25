О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает в надежде на рост спроса из-за ослабления пандемии

Нефть дорожает в надежде на рост спроса из-за ослабления пандемии Несколько сдерживают этот оптимизм перспективы поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки
Энергетика
25 мая 2021 г. 09:51
Нефть дорожает в надежде на рост спроса из-за ослабления пандемии

Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник утром в ожидании увеличения спроса по мере ослабления пандемии COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.05 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 68,65 доллара США, августовских фьючерсов — на 0,16%, до 68,48 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,11% — до 66,12 доллара США за баррель.

По данным СМИ, число новых случаев COVID-19 в США за неделю выросло всего на 0,5%, что является самым низким показателем с марта 2020 года. Более 61% населения страны привились, что способствовало увеличению мобильности граждан и энергопотребления. На этом фоне нефтяные трейдеры надеются на дальнейшее восстановление спроса.

Несколько сдерживают этот оптимизм перспективы поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки. Тем не менее, по словам аналитиков Goldman Sachs Group Inc, которых цитирует агентство Bloomberg, рынок, вероятно, сможет "поглотить" лишние баррели в случае роста спроса по мере вакцинации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil prices rise in anticipation of increased demand as pandemic weakens
Версия на азербайджанском языке Tələbatın artması neftin bahalaşmasına səbəb olub

Самое важное

Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана
Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана
24 мая 2021 г. 20:26
В Азербайджане названо число онкологических больных
В Азербайджане названо число онкологических больных
24 мая 2021 г. 11:38
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
24 мая 2021 г. 08:30
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
22 мая 2021 г. 16:46
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
22 мая 2021 г. 15:05
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
22 мая 2021 г. 14:27
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
22 мая 2021 г. 13:33
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi