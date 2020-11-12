Нефть дорожает в надежде на новые меры ОПЕК+

В центре внимания нефтяного рынка также данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в четверг

Цены на нефть поднимаются в четверг, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, с начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer Inc. и германской BioNTech. Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:15 нст в четверг составляет 43,93 долларов США за баррель, что на 0,13 доллара США (0,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,19 доллара США (0,4%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 41,61 доллара США за баррель, что на 0,16 доллара США (0,39%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на 0,09 доллара США (0,2%).

"Мы ждем подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе", – говорит аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

"Вакцина не повлияет на спрос до тех пор, пока не начнется ее использование, однако изменение настроя рынка само по себе позволит ценам на нефть удержаться на достигнутых уровнях", – приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября. В центре внимания нефтяного рынка в четверг – данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 22:00 нст в четверг. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина – 600 тыс. баррелей, дистиллятов – 2 млн баррелей.

