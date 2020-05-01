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Нефть дорожает в день вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефть дорожает в день вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром - в день, когда вступает в силу новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, июньские фьючерсы на нефть марки WTI росли на 3,93%, до 19,58 долларов США за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал 20,45 долларов США за баррель. 

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожают на 1,66%, до 26,93 доллара США за баррель.

В пятницу, 1 мая, вступает в силу новое соглашение ОПЕК+, в течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит почти 10 миллионов баррелей в сутки.

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