Нефть дорожает после шести дней распродаж

Нефть марки Brent выросла до 66,77 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после шести дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.55 (по бакинскому времени) цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,5%, до 66,77 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,6%, до 63,88 доллара США за баррель, сентябрьские — на 0,58%, до 64,06 доллара США.

Котировки нефти снижались шесть предыдущих торговых сессий и достигли майских минимумов. С начала текущей недели стоимость марки Brent упала на 5,5%, WTI – на 6,7%.

Всю неделю на рынке преобладали опасения за восстановление спроса, вызванные вновь наблюдающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире. Эти опасения подкрепили слабые данные статистики по Китаю, которые были опубликованы в понедельник.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказало укрепление доллара после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США, в котором отмечалось возможное начало сворачивания стимулирующих экономику страны мер уже в этом году. На этом фоне доллар достиг мартовского максимума.

Как сказал агентству Bloomberg стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon), на фоне всех этих факторов инвесторы отказывались от риска, что и вызвало падение цен на нефть. При этом аналитик отметил, что снижение стоимости сырья ограничено текущими уровнями.