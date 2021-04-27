Нефть дорожает после прогноза ОПЕК+

Техкомитет ОПЕК+ повысил прогноз роста спроса на нефть до 6 млн баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 млн

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, инвесторы обращают внимание на новости о решении ОПЕК+ повысить краткосрочный прогноз роста мирового спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со состоянию на Prime, по состоянию на 9.32 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,77%, до 65,53 доллара США за баррель, июньских — на 0,7%, до 66,11 доллара США. Стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 0,76%, до 62,38 доллара США за баррель.

Накануне вечером агентство Bloomberg сообщило, что технический комитет экспертов ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в текущем году с мартовской оценки в 5,6 миллиона.

Также, по данным источников РИА Новости, альянс ОПЕК+ проведет заседание министерского мониторингового комитета сегодня — на день раньше изначальных планов. В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на заседании техкомитета экспертов ОПЕК+, заявил о наличии позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли.

"Заседание ОПЕК+… должно учесть равновесие улучшающейся ситуации в Китае, США и Европе и негативные данные из Индии и других районов мира", — приводит агентство слова старшего рыночного стратега Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять значительные риски для нефтяного спроса, отражаясь на ожиданиях восстановления мировой экономики. Особенно тревожной ситуация является в Индии, где каждый день фиксируют около 350 тысяч новых случаев заражения, в то время как в США и Европе продолжается вакцинация от коронавируса. Индия — один из крупнейших импортеров нефти, поэтому всевозможные карантины препятствуют восстановлению спроса на сырьё.