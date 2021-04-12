О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает после обстрела НПЗ Saudi Aramco

Нефть дорожает после обстрела НПЗ Saudi Aramco Цены находят поддержку со стороны слабеющего доллара США и более высокой терпимости к риску среди инвесторов
Энергетика
12 апреля 2021 г. 20:16
Нефть дорожает после обстрела НПЗ Saudi Aramco

Цены на нефть растут на фоне обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, где йеменские повстанцы-хуситы вновь обстреляли отраслевые объекты госкомпании Saudi Aramco. В то же время усиление коронавирусной пандемии в Европе и Азии ограничивает рост цен.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля июньской нефти Brent 12 апреля к 19:35 (по бакинскому времени) составила 64,22 доллара США (+2,02%). Баррель майской нефти WTI торговался по 60,70 долларов США (+2,33%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в диапазоне 62,42–64,48 долларов США и 58,74–60,76 долларов США соответственно.

Цены на нефть были поддержаны обострением ситуации на Ближнем Востоке, где йеменские хуситы вновь нанесли удар по объектам нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco. В ходе операции, продолжавшейся с вечера воскресенья по утро понедельника, были задействованы 17 беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Десять БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco в Джидде и Эль-Джубайле, еще пять беспилотников и две ракеты были направлены на «значимые военные объекты» в районах населенных пунктов Хамис-Мушаит и Джизан, заявил официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа.

«Цены находят поддержку со стороны внешних факторов, таких как слабеющий доллар США и более высокая терпимость к риску среди инвесторов, а также сохраняющаяся хорошая производственная дисциплина ОПЕК», — сказал аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг.

Тем не менее, цены на нефть в течение последних трех недель оставались в диапазоне от 60 до 65 долларов США за баррель, а цена на нефть WTI — от 57 до 62 долларов США.

«Цены на нефть вступают в фазу консолидации после резкого колебания в прошлом месяце, — сказал Стивен Бреннок из нефтяной брокерской фирмы PVM. — Хотя есть еще много причин для оптимизма, участники рынка стали более осторожными, поскольку в Европе, Индии и на некоторых развивающихся рынках число инфекций резко возросло, а внедрение вакцины оказалось более медленным, чем ожидалось».

В то время как в Соединенных Штатах было полностью вакцинировано более 70 млн человек, а в Европе количество новых случаев инфицирования снижается после введения карантина, Индия сообщает о рекордном уровне инфицирования. В других частях Азии также наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.

По словам Иннеса, это, вероятно, продолжит «омрачать перспективы мирового туризма» и сдерживать рост цен по мере приближения лета.

Экономика США находится в «точке перелома» на фоне ожиданий ускорения темпов роста и найма в ближайшие месяцы. В то же время существует риск того, что Соединенные Штаты откроются слишком быстро, что спровоцирует рост числа случаев коронавируса. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своем телеинтервью.

«Риски действительно есть. И главный из них заключается в том, что мы откроемся слишком быстро, люди слишком быстро вернутся к своим старым привычкам, и мы увидим новый всплеск числа случаев [новых заражений COVID-19]», — сказал Пауэлл в интервью телеканалу CBS.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Neft “Saudi Aramco”nun obyektlərinin atəşə tutulmasından sonra bahalaşır

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку
12 апреля 2021 г. 12:18
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
11 апреля 2021 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi