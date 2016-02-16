​Нефть дорожает накануне встречи в Дохе

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Глава министерства энергетики России Александр Новак проведет сегодня, 16 февраля, неофициальную встречу с министром нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али бин Ибрагимом аль-Наими в столице Катара Дохе. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, на встрече также примут участие представители Венесуэлы. Отметим, что в этом году Катар председательствует в ОПЕК. Сообщается, что министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино вчера, 15 февраля, уже прибыл в Катар.

Венесуэла 22 января выдвинула инициативу о необходимости проведения встречи участников ОПЕК и не входящих в картель стран. 28 января глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия примет участие во встрече с участниками ОПЕК и другими производителями нефти в целях обсуждения проблемы низких цен на нефть и рассмотрения варианта возможного сокращения добычи. Хотя вначале в ОПЕК заявили, что организация пока не планирует встречу с участием России, однако впоследствии стороны пришли к согласию.

Отметим, что после новостей о встрече 16 февраля цена на нефть марки Brent выросла на 4% - с 33,4 до 34,7 доллара/баррель. Ранее 12 февраля Brent подорожала почти на 10%.

Аналитическая группа Report считает, что встреча между Россией и Саудовской Аравией положительно повлияет на нефтяные цены вследствие политических причин. По итогам встречи негативных результатов не ожидается, поэтому процесс подорожания нефти продолжится. В краткосрочной перспективе ожидается подорожание Brent до 40-45 долларов/баррель. В среднесрочной и долгосрочной перспективе существует вероятность очередного падения цен до 30 долларов за баррель и ниже.